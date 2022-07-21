Радимов похвалил руководство «Зенита» за продление контракта с Венделом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на появившуюся новость о том, что центральный полузащитник Вендел продлил контракт с петербургским клубом.

Ранее стало известно, что новое трудовое соглашение между сине-бело-голубыми и 24-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

– Продление контракта с Венделом заслуженно, это один из лидеров «Зенита». Нужно отдать должное руководству «Зенита» – в то время, когда игроки уезжают из страны, они смогли договориться и продлить контракт с Венделом. Все сработали на пять баллов, – цитирует Радимова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.