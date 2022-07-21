Новичок ЦСКА Гаийч выразил уверенность в том, что армейский клуб сможет стать чемпионом России

Правый защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос о том, есть ли у московской команды шансы завоевать золотые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.

Отметим, что в игре первого тура РПЛ подопечные Владимира Федотова одержали домашнюю победу над «Уралом» (2:0).

– У нас есть хорошие молодые парни. Если нащупаем между нами «химию», то будем бороться за чемпионство. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото. Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, что будет в будущем, – цитирует Гайича «Чемпионат».

Отметим, что Гайич пополнил состав ЦСКА в текущее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее 26-летний серб выступал за «Бордо», «Црвену Звезду» и «Белград».