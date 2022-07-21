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Полузащитник «Зенита» Вендел: Я бы хотел провести всю свою карьеру в петербургском клубе

В четверг, 21 июля, бразильский футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2026/27.
21 июля 2022 13:53
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел поделился эмоциями от продления контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что новое трудовое соглашение между действующим чемпионом РПЛ и 24-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

– Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Не сомневался, что хочу остаться в команде, – приводит слова Вендела пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.

источник: ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вендел: Я бы хотел провести всю свою карьеру в петербургском клубе
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