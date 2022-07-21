Семин заявил, что в составе «Зенита» собраны лучшие легионеры РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением по поводу уровня легионеров в чемпионате России.

Ранее бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что клубам РПЛ стоит отказаться от иностранных футболистов в период отстранения от еврокубков.

– То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооруженным взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадет уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки, – цитирует Семина «Чемпионат».

Отметим, что в данный момент за «Зенит» выступают десять легионеров, а именно голкипер Иван, защитники Деян Ловрен, Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающие Малком и Матео Кассьерра.