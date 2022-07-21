Иван Игнатьев станет игроком «Локомотива» до конца этой недели

Бывший нападающий «Рубина» и «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время присоединится к «Локомотиву». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным источника, железнодорожники подпишут с 23-летним футболистом однолетний контракт. При этом трудовое соглашение форварда может быть продлено еще на два сезона в случае, если игрок проведет 15 матчей.

Напомним, что ранее Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.