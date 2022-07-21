Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Спартаке» сообщили о том, что клуб не подпишет контракт с полузащитником Жигулевым

Ранее футболист находился на просмотре в столичной команде.
21 июля 2022 15:10
автор: Владислав Корегин

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что центральный полузащитник Илья Жигулев не станет игроком московского клуба.

Отметим, что с июня этого года 26-летний хавбек тренировался в расположении красно-белых.

– Сегодня полузащитник Илья Жигулев, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул ее расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт, – цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Жигулев воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 23 матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Урала», «Ротора», «Тосно» и «Заглембе». Он покинул польский клуб в апреле этого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
«Ростов» объявил о переходе голкипера Медведева из «Рубина»
Ранее футболист уже выступал за ростовчан с 2016 по 2017 годы.
21.07.2022 16:11
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в подписании полузащитника «Сочи» Пруцева
Старшим братом хавбека является игрок «Спартака» Данила Пруцев.
21.07.2022 15:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мостовой считает, что «Зенит» не станет чемпионом России без легионеров
По словам бывшего футболиста сборной России, потенциальный уход иностранных игроков негативно скажется на результатах петербургского клуба.
21.07.2022 15:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Спартаке» сообщили о том, что клуб не подпишет контракт с полузащитником Жигулевым
Ранее футболист находился на просмотре в столичной команде.
21.07.2022 15:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Иван Игнатьев станет игроком «Локомотива» до конца этой недели
Московский клуб подпишет с футболистом контракт по схеме «1+2».
21.07.2022 14:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семин заявил, что в составе «Зенита» собраны лучшие легионеры РПЛ
Недавно петербургский клуб подписал двух бразильских футболистов, а именно голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
21.07.2022 14:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Зенита» Вендел: Я бы хотел провести всю свою карьеру в петербургском клубе
В четверг, 21 июля, бразильский футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2026/27.
21.07.2022 13:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Новичок ЦСКА Гаийч выразил уверенность в том, что армейский клуб сможет стать чемпионом России
Сербский игрок заявил, что красно-синие способны конкурировать с «Зенитом».
21.07.2022 13:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Радимов похвалил руководство «Зенита» за продление контракта с Венделом
Бразильский футболист останется в команде РПЛ как минимум до конца сезона-2026/27.
21.07.2022 12:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сумма трансфера парагвайского игрока Фернандеса из «Гуарани» в «Динамо» составит 3,5 миллиона евро
При этом игрок подпишет со столичной командой пятилетний контракт.
21.07.2022 12:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
«Барселона» разгромила клуб Бекхэма, Сидорова установила рекорд сезона, Федотову предложили убежище
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Бог ушел на пенсию. Каким мы запомним гениального фигуриста Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру в большом спорте.
Почему Дзюба в Первой Лиге — не фантастика
Новый сезон РПЛ стартовал, а Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб. Пока реальность неприятно удивляет ветерана.
М+М и Ж+Ж равно… Как спортсмены признаются в принадлежности к ЛГБТ и что после этого бывает
В России мода на каминг-ауты. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. «Плеймейкер» вспоминает самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.
Старт РПЛ и не только в обзоре футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика