В «Спартаке» сообщили о том, что клуб не подпишет контракт с полузащитником Жигулевым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что центральный полузащитник Илья Жигулев не станет игроком московского клуба.

Отметим, что с июня этого года 26-летний хавбек тренировался в расположении красно-белых.

– Сегодня полузащитник Илья Жигулев, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул ее расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт, – цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Жигулев воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 23 матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Урала», «Ротора», «Тосно» и «Заглембе». Он покинул польский клуб в апреле этого года.