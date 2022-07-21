Мостовой считает, что «Зенит» не станет чемпионом России без легионеров

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного отъезда легионеров из РПЛ.

Ранее бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что российским клубам стоит отказаться от иностранных футболистов в период отстранения от еврокубков.

– А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он еще в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Отметим, что в данный момент за «Зенит» выступают десять легионеров, а именно голкипер Иван, защитники Деян Ловрен, Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающие Малком и Матео Кассьерра.

Добавим, что в матче первого тура РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Химками» (1:1).