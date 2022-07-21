«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в подписании полузащитника «Сочи» Пруцева

Атакующий полузащитник «Сочи» Егор Пруцев может продолжить свою карьеру в другом клубе РПЛ.

По информации «Чемпионата», 19-летнего футболиста хотят приобрести «Краснодар» и «Динамо». Отмечается, что прошедшей зимой «быки» были готовы заплатить за игрока 15 миллионов рублей. Что касается московской команды, то в данный момент бело-голубые активно изучают кандидатуру хавбека.

Напомним, что Пруцев находится в клубной системе «Сочи» с июля 2019 года. Всего за барсов он отыграл лишь один матч. В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Нефтехимике» и «Текстильщике» – на его счету пять забитых мячей и четыре результативных передачи в 38 встречах.

Добавим, что Пруцев является младшим братом хавбека «Спартака» Данила Пруцева.