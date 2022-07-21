Слуцкий признался, что Медведев был лидером «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход голкипера команды Никиты Медведева в «Ростов».

«Это второй случай в моей карьере, когда футболист, не играющий в стартовом составе, является лидером команды. Это был Леша Березуцкий, но он был полевым игроком. Несмотря на то, что Никита не так много играл, он был огромным лидером команды, чье мнение было ключевым», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, в сезоне 2021/22 Медведев провел всего два матча во всех клубных турнирах, в которых пропустил два мяча.

В текущем сезоне казанцы выступают в первом дивизионе.