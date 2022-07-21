Колосков не согласен с мнением Аршавина, что нужно отпустить всех легионеров РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова экс-игрока сборной России Андрея Аршавина. Ранее бывший футболист предложил российским клубам отпустить всех иностранцев.

«Что касается идеи распустить легионеров, то с ней я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую», - приводит слова Колоскова «Спорт день за днем».

Отметим, что по правилам ФИФА, легионеры имеют право разрывать контракты с российскими командами.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.