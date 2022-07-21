Мостовой рассказал, как Карпин попал в «Спартак»: Увидел, что можно залезть - и залез

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, как Валерий Карпин в свое время оказался у руля красно-белых, а также объяснил, почему до сих пор не может найти тренерскую работу в России.

«Просто меня близко не подпускают. Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором.

Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть - и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку - теперь он официально тренер. Хотя просто договорился», - приводит слова Мостового Sport24.ru.

Напомним, после работы в «Спартаке» Карпин возглавлял испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо». Сейчас Валерий Георгиевич совмещает посты наставника в «Ростове» и сборной России.

Мостовой пока не смог трудоустроиться на родине, хотя неоднократно заявлял о таком желании. Недавно Александр возглавил один из клубов созданной Медиалиги.