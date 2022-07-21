В Питере неизвестный пытался снять тренировку «Зенита» при помощи квадрокоптера

В Санкт-Петербурге сотрудниками Росгвардии был задержан неустановленный гражданин, пытавшийся с помощью квадрокоптера осуществить фото и видеосъемку тренировки «Зенита».
Как отмечают в пресс-службе Вневедомственной охраны города и Ленинградской области, сотрудники клубной базы вызвали правоохранителей с помощью тревожной кнопки.
Также на сайте ведомства не указано, что речь идет именно о «Зените», однако такие выводы позволяет сделать указанный адрес, по которому произошел инцидент.
Во втором туре РПЛ команда Сергея Семака дома примет самарские «Крылья Советов».