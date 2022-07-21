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Беленов подписал контракт с «Рубином»

Соглашение рассчитано на два года.
21 июля 2022 18:51

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о подписании контракта с экс-голкипером «Уфы» Александром Беленовым.

Отмечается, что 35-летний вратарь перешел в клуб из Татарстана на правах свободного агента. Соглашение Беленова с «Рубином» подписано на два года.

Он выступал за «Уфу» с февраля 2017 года – на его счету 165 проведенных матчей, в которых он пропустил 179 голов и 54 раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Спартака», «Кубани», «Анжи» и «Салюта».

источник: ФК «Рубин»
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