«Локомотив» объявил о трансфере Игнатьева

«Локомотив» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим казанского «Рубина» Иваном Игнатьевым.

Сообщается, что стороны заключили соглашение сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два. Форвард будет выступать под 9-м игровым номером.

Напомним, что ранее Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.