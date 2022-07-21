ЭСК признал все решения Безбородова в матче «Ахмат» - «Спартак» правильными

ЭСК РФС признал все решения арбитра Владислава Безбородова в матче первого тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» правильными.

Как сообщает пресс-служба РФС, единственным эпизодом, в котором решение судьи было неверным, стал конфликт между голкипером грозненцев Гиорги Шелией и форвардом красно-белых Александром Соболевым. По мнению членов комиссии, вратарь хозяев заслуживал предупреждения, хотя «Спартак» добивался красной карточки.

Неназначение двух одиннадцатиметровых в ворота «Ахмата», удаление Мацея Рыбуса и другие эпизоды расценены комиссией в пользу рефери.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.