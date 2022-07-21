Артета прокомментировал скорый переход Зинченко в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий относительно скорого перехода защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в состав лондонского клуба.

«Как вы уже видели, он уже здесь. Осталось разобраться с некоторыми формальностями, но мы очень рады, что он с нами», - приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро. Соглашение «канониров» с украинцем будет действовать до лета 2026 года.

За «Манчестер Сити» Зинченко провел 127 матчей, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач. В составе «горожан» защитник четырежды выигрывал чемпионат АПЛ.