В «Зените» подтвердили, что Кравцов перейдет в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Кирилл Кравцов перейдет в «Сочи».
Ранее сообщалось, что игрок подпишет четырехлетний контракт с сочинской командой.
«Это правда, «Зенит» согласовал переход Кирилла Кравцова в «Сочи», - приводит слова функционера «Чемпионат».
Напомним, что Кравцов является выпускником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.
В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.
источник: Чемпионат.com