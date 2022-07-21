Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр: Знаем про прошлое Игнатьева, но мы даем ему шанс

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на переход в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева.

Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два. Форвард будет выступать под 9-м игровым номером.

«Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даем ему шанс. У него отличные качества, которые мы можем использовать», - приводит слова специалиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что ранее Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.