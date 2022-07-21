Капелло считает, что «Рома» после перехода Дибалы сравнялась по уровню с «Ювентусом»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на переход бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в «Рому».

«Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. В отношении качества и креативности «Рома» на том же уровне, что и «Ювентус», - приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Дибала стал свободным агентом 1 июля и покинул за «Ювентус». В минувшем сезоне Пауло провел 39 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.