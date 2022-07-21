Иван Игнатьев - о переходе в «Локомотив»: Впереди много работы! Встретимся на стадионе!

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев дал комментарий после подписания контракта с московским клубом.

Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два. Форвард будет выступать под 9-м игровым номером.

«Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться вперед в правильном направлении. Впереди много работы! Встретимся на стадионе! Вперед, Локо!» - написал Иван в соцсетях.

Напомним, что ранее Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.