Фетисов - о Ярцеве: Красивый человек во всем, кумир миллионов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о церемонии прощания с бывшим наставником красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым.

«Мы крепко дружили. Это был красивый человек во всем. Кумир для миллионов. Мы немного недооцениваем тех, кто в чем-то для нас является главным», - приводит слова прославленного спортсмена «Аргументы и Факты».

Добавим, что 19 июля проститься с Ярцевым пришли представители руководства «Спартака», а именно Артем Ребров и Евгений Мележиков. На мероприятии также присутствовал легенды красно-белых в разные годы: Никита Симонян, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Анзор Кавазашвили и Александр Мирзоян.

Напомним, что в пятницу, 15 июля, Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).