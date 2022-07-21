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Березовский объяснил, почему Вендел остался в «Зените»

Бразильский футболист будет выступать в команде РПЛ как минимум до конца сезона-2026/27.
21 июля 2022 23:19

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Роман Березовский объяснил, почему полузащитник Вендел продлил контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее стало известно, что новое трудовое соглашение между сине-бело-голубыми и 24-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Наверное, сделали хорошее предложение и ему комфортно в Питере. Там очень много бразильцев, и он, скорее всего, чувствует себя как дома», - приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.

источник: «Метарейтинг»
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автор: Александр Шульгин
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