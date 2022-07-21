Тедеско - о поражении 0:5 от «Ливерпуля»: Проиграть - это одно, но с таким счетом - это другое

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против «Ливерпуля» со счетом 0:5.

«Мы ожидали большего от первого товарищеского матча. Проиграть - это одно, но проиграть с таким счетом - это другое. Нам необходимо быть сосредоточенными. У нас еще есть неделя до начала сезона», - приводит слова специалиста пресс-служба «крылатых быков».

Добавим, что в составе англичан отличились Давид Нуньес, записавший на свой счет покер, и Мохамед Салах.

В России Тедеско известен по работе с московским «Спартаком», с которым ему удалось завоевать серебряные медали чемпионата России 2020/21.