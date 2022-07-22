Болельщики «Реала» попросили Флорентино Переса вернуть Роналду

Болельщики мадридского «Реала» обратились к президенту клуба Флорентино Переса с просьбой вернуть в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

Напомним, что Криштиану выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

По данным источника, функционер посетил тренировку «сливочных» в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Один из фанатов попросил Переса приложить все силы, чтобы вернуть Роналду.

«Пожалуйста, верните Криштиану. Сделайте так, чтобы он не ушел в «Атлетико», - умолял болельщик.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на Роналду в новом сезоне АПЛ. При этом руководство английского клуба выразило готовность расстаться с нападающим в летнее трансферное окно, если сумма трансфера составит не менее 15 миллионов евро, а сам футболист выразил желание покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой английского клуба на трансферном рынке.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.