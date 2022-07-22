Уткин высмеял Дзюбу: Даже в цирке Никулина ему не предложили контракт

Известный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что бывший форвард петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой посетил Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Дзюба на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», - сказал Уткин в выпуске «Футбольного клуба» на своем ютуб-канале.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.