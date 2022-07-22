«Пумас» объявил о переходе Дани Алвеса

Пресс-служба мексиканского «Пумаса» объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Барселоны» Дани Алвесом. Условия и сроки соглашения не называются.
Ранее бразилец покинул каталонский клуб на правах свободного агента.
Добавим, что Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 годы, а затем вернулся в клуб в ноябре 2021 года. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
источник: ФК «УНАМ Пумас»