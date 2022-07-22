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Чалов рассказал о совместной работе с тренером «Спартака» Абаскалем

Футболист выступал под руководством специалиста в швейцарском «Базеле».
22 июля 2022 10:00

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о совместной работе с Гильермо Абаскалем во время аренды в «Базель». Испанский специалист ранее возглавил «Спартак».

«В «Базеле» я при нем перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: человек тактически обученный, очень хорошо разбирает команды», - приводит слова форварда «СЭ».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «Спорт-Экспресс»
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