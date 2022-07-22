Чалов считает, что Дзюба не обидится на «идиота» в сериале «Детективное агентство Мухича»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как снялся в сериале «Детективное агентство Мухича». По сценарию Чалов называет «идиотом» бывшего игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

«Слушайте, у человека хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль - что я, буду менять текст?» - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.