Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и тренируется по индивидуальной программе

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в расположение «фиалок» на сборах. Форвард тренируется по индивидуальной программе.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Фиорентина» запланировала два товарищеских матча на первом сборе, но нападающий в них не примет участия.

Старт второго сбора намечен на 27 июля в Австрии. Александр Кокорин должен принять в нем полноценное участие.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.