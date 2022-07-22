Источник: ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

Руководство ЦСКА заблокировало переход российского защитника Марио Фернандеса в «Сантос».

Об этом сообщает Globo Esporte.

По словам источника, «Сантос» согласовал условия личного контракта с Фернандесом. Марио хотел продолжить свою карьеру в этом клубе. Однако руководство ЦСКА не допустило перехода, поскольку Фернандес находится на контракте с армейцами до лета 2024 года.

Напомним, по окончании сезона 2021/22 бразилец объявил о приостановке своей спортивной карьеры с армейцами и отбыл на родину.

В составе ЦСКА Фернандес трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России и один раз - Кубок страны.