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Аллегри - о переходе Бремера в «Ювентус»: Защитников такого уровня не так много

Контракт подписан до 2027 года.
22 июля 2022 13:11

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о переходе в команду бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера. Игрок подписал контракт с туринским клубом сроком до 2027 года.

«Я очень доволен приходом Бремера, физически сильного игрока с характеристиками, которые мы искали. Защитников такого уровня не так много», - приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах «быков» во всех турнирах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: Sky Sport Italia
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