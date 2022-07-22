Аллегри - о переходе Бремера в «Ювентус»: Защитников такого уровня не так много

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о переходе в команду бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера. Игрок подписал контракт с туринским клубом сроком до 2027 года.

«Я очень доволен приходом Бремера, физически сильного игрока с характеристиками, которые мы искали. Защитников такого уровня не так много», - приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах «быков» во всех турнирах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.