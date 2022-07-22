Александр Мостовой - о 2-м туре РПЛ: Не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, в каком случае «Зенит» сможет одержать победу над «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ.

«Крылья» первую игру на выезде выиграли у «Оренбурга», особенно неплохо смотрелись во втором тайме. Но я не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится и тем более оступится дома. Мне кажется, что они выйдут на поле сверхзаряженными и сверхмотивированными, чтобы показать — кто в доме хозяин. Если «Зенит» полностью соберется и не будет никаких расслаблений, как это было в матче с «Химками», свои три очка заберут», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Добавим, что в 1-м туре чемпионата «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья» одолели «Оренбург» в выездном матче (4:2). Очная встреча команд состоится сегодня на «Газпром Арене» в 20:00 мск.