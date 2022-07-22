Роман Широков: «Зенит» перед болельщиками захочет показать лучшую игру

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России междупетербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Зенит» перед болельщиками захочет показать лучшую игру. Потерю очков «Зенит» не планирует точно. Поэтому для «Крыльев» это не очень хорошо», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» на выезде не смог переиграть подмосковные «Химки» (1:1), а «Крылья Советов» победили в гостях «Оренбург» (4:2).