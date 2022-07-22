Источник: «Алания» третий год не может найти выигранный чемпионский кубок 1995 года

Владикавказская «Алания» третий год не может найти свой чемпионский кубок, который она завоевала по итогам чемпионата России 1995 года.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Изначально считалось, что кубок доверили Валерию Газзаеву, который возглавлял «Аланию» в 1995 году. Но когда представители клуба связались с бывшим тренером, тот ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Сейчас клуб и министерство спорта Владикавказа пытаются найти кубок.

«Алания» выиграла чемпионат России в 1995 году впервые в своей истории. Второе место в том розыгрыше занял «Локомотив», на третьей строчке расположился «Спартак». Подопечные Валерия Газаева прервали гегемонию красно-белых во внутреннем первенстве и стали первым клубом не из столицы, который смог выиграть Премьер-лигу.