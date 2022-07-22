Газзаев - о пропаже чемпионского кубка: Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о пропаже чемпионского кубка, который команда получила по итогам розыгрыша чемпионата России 1995 года.

«Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеется)? На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?» — сказал Газзаев «Чемпионату».

«Алания» выиграла чемпионат России в 1995 году впервые в своей истории. Второе место в том розыгрыше занял «Локомотив», на третьей строчке расположился «Спартак». Подопечные Валерия Газаева прервали гегемонию красно-белых во внутреннем первенстве и стали первым клубом не из столицы, который смог выиграть Премьер-лигу.