Андрей Канчельскис: «Зенит» сделал выводы после прошлой игры. «Крыльям» будет очень сложно

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» провел работу над ошибками после ничейного результата 1-го тура с «Химками» (1:1).

«Все будет зависеть от настроя на игру. Думаю, «Зенит» сделал выводы после прошлой игры: нужно играть в футбол не 25 минут, а 90. Поэтому у «Зенита» сегодня таких проблем не будет. После ничейного результата с «Химками» выводы были сделаны. «Крыльям» будет очень сложно», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» на выезде не смог переиграть подмосковные «Химки» (1:1), а «Крылья Советов» победили в гостях «Оренбург» (4:2).