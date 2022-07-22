Дивеев назвал Жиго неприятным защитником

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о бывшем футболисте «Спартака» Самюэле Жиго.

«Помню, играли с ними тогда, на Ефрема вылетел в подкате, Димка порвал кресты. И он всегда так играет, вот это - неприятный защитник. Даже лучше сказать агрессивный», - приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Напомним, француз выступал в «Спартаке» с 2018 года. О его переходе в «Марсель» стало известно еще зимой, вторую половину сезона в РПЛ Жиго доигрывал в составе красно-белых на правах аренды