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Дивеев назвал Жиго неприятным защитником

Ранее француз покинул «Спартак» и перешел в «Марсель».
22 июля 2022 15:07

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о бывшем футболисте «Спартака» Самюэле Жиго.

«Помню, играли с ними тогда, на Ефрема вылетел в подкате, Димка порвал кресты. И он всегда так играет, вот это - неприятный защитник. Даже лучше сказать агрессивный», - приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Напомним, француз выступал в «Спартаке» с 2018 года. О его переходе в «Марсель» стало известно еще зимой, вторую половину сезона в РПЛ Жиго доигрывал в составе красно-белых на правах аренды

источник: ПФК ЦСКА
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