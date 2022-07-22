«Зенит» вошел в топ-40 мирового футбольного рейтинга

Петербургский «Зенит» поднялся на 40-е место в мировом рейтинге по версии аналитического портала FiveThirtyEight. Это лучший результат среди российских клубов. Ранее сине-бело-голубые занимали 50-ю строчку.

Как отмечает «Профиль», другие команды из России оказались за пределами топ-150. Рейтинг возглавил «Манчестер Сити», на втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», а тройку лучших замкнул «Ливерпуль».

Напомним, что «Зенит» накануне стал обладателем Суперкубка России, разгромив московский «Спартак» со счетом 4:0. Петербургский клуб завоевал трофей в седьмой раз, сравнявшись по данному показателю с ЦСКА.

Помимо этого, сине-бело-голубые стали чемпионами России прошлого сезона. Это победа для подопечных Сергея Семака стала четвертой кряду.