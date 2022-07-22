Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Омари Тетрадзе: С такими вложениями Керимова «Анжи» должен был стать чемпионом России

Высшим достижением махачкалинского клуба было третье место в Премьер-лиге.
22 июля 2022 15:31
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о расформировании «Анжи». Дагестанский клуб не смог получить лицензию на выступление во Второй лиге в следующем сезоне.

«Обидно, что сказать. Кто мог подумать, что в Махачкале будет играть Роберто Карлос, а Гус Хиддинк — тренировать? Но я еще тогда говорил, что это команда-однодневка. Вбухать столько денег — и занять только третье место… Да с такими вложениями и такими футболистами «Анжи» должен был стать чемпионом!», – сказал Тетрадзе «Чемпионату».

Российский олигарх Сулейман Керимов владел «Анжи» в период с 2011 по 2016 годы. В этом промежутке за махачкалинскую команду выступали такие звездные футболисты, как: Самуэль Это’О, Роберто Карлос, Виллиан, Мбаррак Буссуфа, Жусилей, Юрий Жирков и многие другие.

Высшим достижением клуба из Каспийска было третье место в чемпионате России-2011/12, а также выход в финал Кубка страны в 2001 и 2013 годах.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Гутцайт ждет много голов в матче «Зенита» против «Крыльев Советов»
Встреча состоится сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге.
22.07.2022 15:52
Футбол
Дивеев заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе после разговора с Чаловым
Нападающий ЦСКА вторую часть прошлого сезона провел в швейцарском «Базеле».
22.07.2022 15:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Омари Тетрадзе: С такими вложениями Керимова «Анжи» должен был стать чемпионом России
Высшим достижением махачкалинского клуба было третье место в Премьер-лиге.
22.07.2022 15:31
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Зенит» вошел в топ-40 мирового футбольного рейтинга
Это лучший результат среди российских клубов.
22.07.2022 15:28
Футбол
Дивеев назвал Жиго неприятным защитником
Ранее француз покинул «Спартак» и перешел в «Марсель».
22.07.2022 15:07
Футбол
Андрей Канчельскис: «Зенит» сделал выводы после прошлой игры. «Крыльям» будет очень сложно
Матч состоится сегодня в 20:00 мск.
22.07.2022 14:50
Футбол
автор: Александр Бойченко
Газзаев - о пропаже чемпионского кубка: Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе
Ранее появилась соответствующая информация.
22.07.2022 14:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
Источник: «Алания» третий год не может найти выигранный чемпионский кубок 1995 года
Клуб получил на вечное хранение копию чемпионского кубка.
22.07.2022 14:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Роман Широков: «Зенит» перед болельщиками захочет показать лучшую игру
Петербургский клуб дома примет «Крылья Советов».
22.07.2022 13:40
Футбол
Александр Мостовой - о 2-м туре РПЛ: Не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится
Сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» на «Газпром Арене».
22.07.2022 13:37
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Пока Карякин побеждал, все вокруг обсуждали Карлсена. Как в Лужниках прошел Международный шахматный форум
В Москве завершился шахматный форум Мoscow Open-2022. В финале «турнира звезд» Сергей Карякин обыграл Александра Грищука.
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика