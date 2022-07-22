Омари Тетрадзе: С такими вложениями Керимова «Анжи» должен был стать чемпионом России

Экс-защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о расформировании «Анжи». Дагестанский клуб не смог получить лицензию на выступление во Второй лиге в следующем сезоне.

«Обидно, что сказать. Кто мог подумать, что в Махачкале будет играть Роберто Карлос, а Гус Хиддинк — тренировать? Но я еще тогда говорил, что это команда-однодневка. Вбухать столько денег — и занять только третье место… Да с такими вложениями и такими футболистами «Анжи» должен был стать чемпионом!», – сказал Тетрадзе «Чемпионату».

Российский олигарх Сулейман Керимов владел «Анжи» в период с 2011 по 2016 годы. В этом промежутке за махачкалинскую команду выступали такие звездные футболисты, как: Самуэль Это’О, Роберто Карлос, Виллиан, Мбаррак Буссуфа, Жусилей, Юрий Жирков и многие другие.

Высшим достижением клуба из Каспийска было третье место в чемпионате России-2011/12, а также выход в финал Кубка страны в 2001 и 2013 годах.