Дивеев заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе после разговора с Чаловым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хочет поиграть в Европе после того, как пообщался с соотечественником Федором Чаловым, который во второй части прошлого сезона выступал за «Базель».

— Федя рассказал много нового — какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе. Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время, - приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. Перед началом нового сезона нападающий вернулся в Россию.

Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.