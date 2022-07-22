Гутцайт ждет много голов в матче «Зенита» против «Крыльев Советов»

Известный комментатор Роман Гутцайт поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Нет сомнений в том, что «Зенит» после ничейного исхода с «Химками» тоже пойдет в атаку. Жду много забитых мячей», - приводит слова Гутцайта СТАВКАTV.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» на выезде не смог переиграть подмосковные «Химки» (1:1), а «Крылья Советов» победили в гостях «Оренбург» (4:2).