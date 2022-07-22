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Полузащитник «Зенита» Кравцов официально пополнил состав «Сочи»

Сочинцы оформили трансфер 20-летнего футболиста.
Полузащитник «Зенита» Кравцов официально пополнил состав «Сочи»
22 июля 2022 16:25
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что к команде присоединился опорный полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов.

Отмечается, что 20-летний хавбек пополнил состав «барсов» на правах полноценного трансфера. При этом сумма сделки пока неизвестна. Согласно данным источника, петербургский клуб оставит за собой право приоритетного выкупа футболиста.

Напомним, что Кравцов является воспитанником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

источник: ФК «Сочи»
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