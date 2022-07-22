Экс-игрок «Ахмата» Анхель готов вернуться в РПЛ – игроком интересуется «Спартак»

Агент Даниэль Ямин, клиентом которого является бывший защитник «Ахмата» Вилкер Анхель, оценил возможное возращение футболиста в РПЛ.

Ранее в СМИ появилась новость об интересе к 29-летнему венесуэльцу со стороны «Спартака». С 1 июля игрок пребывает в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Гезтепе».

– Анхель готов к возвращению в российский чемпионат. Он любит Россию, провел в стране много лет, понимает русский язык, его дети родились в России, – цитирует Ямина портал «Метарейтинг».

Напомним, что Анхель выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 годы. Всего за грозненский клуб он отыграл 117 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

В составе сборной Венесуэлы футболист провел 28 встреч.