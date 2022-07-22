«Нижний Новгород» продает билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей тем, кто оформил Fan-ID

«Нижний Новгород» запустил продажу билетов на матч с московским ЦСКА на своем официальном сайте. Тем болельщикам, кто оформил Fan-ID, клуб предлагает приобрести билет за 10 рублей.

Билеты по специальной цене можно приобрести только на официальном сайте клуба.

При оформлении билета необходимо ввести номер карты болельщика на сайте. После покупки билета в личном кабинете на Госуслугах отобразится QR-код, который необходимо предъявить при входе на стадион.

Матч между «Пари НН» и ЦСКА станет первой игрой, доступ к которой будет осуществляться через Fan-ID.

Отметим, что во втором туре РПЛ нижегородцы встретятся с «Химками» в гостях. Матч пройдет 24 июля.