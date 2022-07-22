Жигулев заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль хотел оставить его в московском клубе

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о том, почему «Спартак» не подписал с ним контракт.

Отметим, что с июня этого года 26-летний футболист находился на просмотре в московской команде. Однако красно-белые отказались заключать с хавбеком трудовое соглашение.

– Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в клубе, но сказали ждать. При большом количестве игроков со мной не смогли заключить соглашение. Безусловно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу, – цитирует Жигулева «РИА Новости».

Напомним, что Жигулев является воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 23 матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Урала», «Ротора», «Тосно» и «Заглембе». Он покинул польский клуб в апреле этого года.