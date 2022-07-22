Кравцов рассказал, когда узнал о вероятности перехода в «Сочи»

Бывший защитник «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал свой переход в «Сочи».

«Чувствую себя хорошо, готов играть. Вчера приехал поздно, но сейчас уже адаптировался. Уже обговорил с тренером некоторые моменты. Про заявку на завтрашний матч не спрашивал. Про мою позицию на поле еще не говорили.

Ещё до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи», в котором я реализовал решающий пенальти, узнал, что могу сменить клуб, были разговоры на эту тему», — сказал Кравцов в эфире клубного Youtube-канала.

Напомним, что Кравцов является воспитанником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.