Бышовец считает, что уход Шиманьски из «Динамо» не станет потерей для московского клуба

Экс-наставник «Динамо» Анатолий Бышовец отреагировал на появившуюся новость о том, что полузащитник Себастьян Шиманьски покинул стан бело-голубых.

Ранее стало известно, что 23-летний поляк пополнил состав «Фейеноорда» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Согласно данным портала Transfermarkt, московский клуб получил за эту сделку два миллиона евро.

– К этому все шло. Я думаю, в «Динамо» были готовы к этому. Средняя линия достаточно конкурентоспособная, и уход Шиманьски – это не потеря. Отдавая должное футболисту, в то же время, я думаю, что это вполне компенсируется той группой игроков, которые есть в «Динамо», – цитирует Бышовца «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Шиманьски выступал за «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 85 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его действующий контракт с клубом РПЛ рассчитан до лета 2026-го.