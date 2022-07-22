Стали известны дата и время проведения матча «Спартак» - «Зенит» в 8-м туре РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала точное расписание матчей лиги с 6-го по 10-е туры.
Дерби «Динамо» — «Спартак» в 6-м туре состоится 20 августа.
Матч 8-го тура «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября.
Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в 10-м туре состоится 18 сентября.
6-й тур
19 августа (пятница)
19:00 «Крылья Советов» — «Факел»
20 августа (суббота)
13:00 «Урал» — «Пари Нижний Новгород»
15:00 «Химки» — «Локомотив»
17:30 «Динамо» — «Спартак»
20:00 «Ростов» — «Сочи»
21 августа (воскресенье)
15:00 ЦСКА — «Ахмат»
17:30 «Зенит» — «Торпедо»
20:00 «Краснодар» — «Оренбург»
7-й тур
26 августа (пятница)
20:00 «Сочи» — «Химки»
27 августа (суббота)
15:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»
17:30 «Факел» — «Спартак»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
28 августа (воскресенье)
13:00 «Урал» — «Зенит»
15:00 «Локомотив» — «Оренбург»
17:30 «Торпедо» — «Краснодар»
19:45 «Ростов» — ЦСКА
8-й тур
3 сентября (суббота)
13:00 «Оренбург» — «Химки»
15:00 «Нижний Новгород» — «Факел»
18:30 «Краснодар» — «Сочи»
20:30 «Динамо» — «Урал»
4 сентября (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
17:30 «Локомотив» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Зенит»
5 сентября (понедельник)
20:00 «Торпедо» — «Ростов»
9-й тур
9 сентября (пятница)
20:00 «Сочи» — «Динамо»
10 сентября (суббота)
15:00 «Химки» — «Крылья Советов»
17:30 ЦСКА — «Краснодар»
20:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»
11 сентября (воскресенье)
13:00 «Урал» — «Торпедо»
15:00 «Факел» — «Локомотив»
17:30 «Зенит» — «Оренбург»
19:45 «Ростов» — «Спартак»
10-й тур
17 сентября (суббота)
12:00 «Урал» — «Ахмат»
14:00 «Торпедо» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» — «Зенит»
18 сентября (воскресенье)
14:00 «Нижний Новгород» — «Оренбург»
16:30 «Краснодар» — «Химки»
16:30 «Сочи» — «Факел»
19:00 «Спартак» — «Локомотив»
19-27 сентября: международная пауза