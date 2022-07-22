«Он нужен «Реалу». Каземиро - о дальнейшей карьере Неймара

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар мог бы играть в любой команде мира.

«Он может играть за любую команду мира. Если он не нужен «ПСЖ», он нужен «Реалу», — сказал полузащитник «Реала» телеканалу SPORT TV.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.