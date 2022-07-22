Григорян допустил, что «Зенит» может крупно обыграть «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался по поводу матча второго тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Отметим, что очная встреча петербургской и самарской команд состоится в пятницу, 22 июля. Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Чистяков.

– Осинькин – большой молодчина, все-таки «Крылья» понесли серьезные потери. Я понимаю, что, возможно, «Зенит» их раздавит, я не исключаю такой возможности. Но то, что «Крылья» сделали в Оренбурге, впечатляет. Когда им нужно, они могут здорово выглядеть в позиционной атаке, – сказал Григорян в эфире телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что в матче первого тура РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1). Что касается «Крыльев Советов», то команда Игоря Осинькина одержала гостевую победу над «Оренбургом» (4:2).